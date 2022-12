Manovra 2023 | pensioni minime e stralcio cartelle | novità e tempi

(Di domenica 18 dicembre 2022) (Adnkronos) - Prende sempre più forma ladel governo Meloni. E' arrivato il primo pacchetto di emendamenti del governo e tra lepiù importanti c'è lo slittamento di tre mesi, dal 31 gennaio al 31 marzo, dellodellefino a mille euro. Chiuso anche l'emendamento che riguarda l'aumento dellea 600 euro per gli over 75. L'orientamento della maggioranza sull'iter in commissione Bilancio, a quanto si apprende, sarebbe quello di dare mandato al relatore lunedì a mezzanotte, scelta che consentirebbe di lavorare sul testo per tutta la giornata di martedì e arrivare in aula mercoledì. L'eventuale rinvio dell'aula dovrà comunque essere sottoposto alla riunione dei capigruppo, prevista per lunedì alle 13. ...

Poi spiega: 'Il governo sta valutando un'ulteriore stretta inal reddito, con la riduzione da otto a sette mensilità di sussidio nel'. Una riduzione che porterebbe un risparmio di 200 ...Sono questi i tre emendamenti al bilancio(che andrà al voto giovedì) presentati dal gruppo ... "Può sembrare unaa favore dei proprietari di case, ma non è così - argomenta il capogruppo ... Manovra 2023, slitta stralcio automatico multe sotto mille euro Bilancio e legge di stabilità in giunta regionale Fa i primi passi in giunta la manovra finanziaria per il 2023. L’assessore regionale all’Economia, Marco Falcone, ha presentato nel corso dell’ultima ...Partita chiusa - almeno a livello politico - sull’aumento a 600 euro delle pensioni minime per gli over 75. Così come sulla proroga al ...