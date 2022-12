(Di domenica 18 dicembre 2022) Come europei non possiamo impedire agli Usa di sacrificare l'interesse collettivo ai loro calcoli di bottega. Ma non dovremmo seguirne l'esempio

In precedenzanon aveva escluso un possibile seggio africano in seno al Consiglio di ... A margine del Summit tra l'altroPaesi africani, Ruanda e Nigeria, hanno aderito agli Artemis Accords, ...Nelle osservazioni rilasciate alla Casa Bianca a gennaio prima di incontrare il leader del Qatar, lo sceicco Tamim bin Hamad al - Thani, il presidenteha sottolineato che iPaesi ... Biden fa due pericolose mosse protezioniste. La Ue non lo segua Il presidente USA Joe Biden fa ribadire la sua volontà di aprire un dibattito con Vladimir Putin, sulla questione della guerra in Ucraina.Come europei non possiamo impedire agli Usa di sacrificare l'interesse collettivo ai suoi calcoli di bottega. Ma non dovremmo seguirne l'esempio ...