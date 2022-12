(Di sabato 17 dicembre 2022) Il 2022 è stato un anno da ricordare per le fotocamere a lenti intercambiabili, in continua evoluzione. Dal canto loro, i dispositivi mobili hanno definitivamente sotterrato le macchine fotografiche compatte

la Repubblica

La disponibilità di smartphone dotati di fotocamere e software sempre più avanzati ha segnato da tempo il destino del mercato delle macchine fotografiche. I fasti di inizio secolo, quando le compatte ...del vino è un gesto che va fatto con il cuore ma anche con la testa", spiega Veronika. "Qualcuno arriva già con le idee chiare ma la stragrande maggioranza dei clienti, invece, non sa ... Vuoi regalare una fotocamera Ecco le migliori mirroless Il 2022 è stato un anno da ricordare per le fotocamere a lenti intercambiabili, in continua evoluzione. Dal canto loro, i dispositivi mobili hanno ...