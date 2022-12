Taranto | mostra del giocattolo storico | oggi e domani aperture straordinarie I balocchi

(Di sabato 17 dicembre 2022) Di seguito il comunicato: Un’apertura straordinaria e prenatalizia per “I”, ladelche ha portato in tutto il mondo i capolavori della collezione Marzadori. Oltre i consueti orari di visita (dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18), sarà possibile scoprire i piccoli tesori in esposizione al primo piano della biblioteca comunale “Pietro Acclavio” anche sabato 17 e domenica 18 dicembre, dalle 9 alle 13. Promossa dal consiglio regionale della Puglia, con il sostegno dell’amministrazione comunale die il patrocinio della Regione Emilia Romagna, l’esposizione sarà visitabile fino al 5 gennaio 2023, con ingresso libero. La, a cura di Luigi Orione Amato e Raffaela Zizzari, ha come protagonista la preziosa collezione ...

Corriere di Taranto

Con il Bus di Babbo Natale inoltre viaggerà una"Disegna il tuo Natale", degli elaborati grafico pittorici dei ragazzi delle scuole visitate da Kyma Mobilitàin questo primo step alle ...... oltre ad una grandedi opere originali realizzate dagli appassionati. Le aree ludiche ... Miglior Cosplay in assoluto Appuntamento a sabato per scoprirlo! Come partecipare alComix 2022 ... Torna la mostra del giocattolo storico TARANTO - Piazza Sant’Egidio, chiostro di San Francesco, slargo vico Cane e ipogeo di palazzo Stola: saranno questi i luoghi della città vecchia di Taranto scelti per il grande evento di living histor ...Sarà intitolato il prossimo 16 dicembre, alla memoria di Giovanbattista Tedesco, il 40enne, già carabiniere, ucciso in un agguato, sotto la sua abitazione il 2 ottobre del 1989, dalla Sacra Corona Uni ...