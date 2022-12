Reina e Albiol innamorati di Napoli | “Emozioni meravigliose”

(Di sabato 17 dicembre 2022)-Villarreal ha regalato dellefortissime, nonostante fosse solo un’amichevole: nella squadra spagnola militano infatti due grandi ex indimenticati nel cuore dei tifosi come Pepee Raul. La gara è dunque diventata un’occasione per omaggiare al meglio due colonne deldegli ultimi anni, commuovendo tutti i tifosi presenti. I due giocatori hanno ricevuto l’applauso dei tifosi durante una cerimonia disputatasi fra il primo e il secondo tempo della gara, dove il vicepresidente azzurro Edoardo De Laurentiis ha consegnato a loro due maglie delcol loro nome, ancora impresso nella storia azzurra.emozionano i tifosi: da brividi! Gli spagnoli ...

Gli azzurri sfideranno il Villarreal , con il "ritorno" nostalgico di due grandi ex Napoli come. Terza amichevole per la squadra di Spalletti , che davanti a ben 30.000 spettatori ...Hanno lasciato un pezzo di cuore a Napoli dove hanno sfiorato lo scudetto nel 2018 sotto la guida di Sarri. Perl'amichevole Napoli - Villareal è stata una speciale. Prima gli applausi quando sono entrati in campo per il riscaldamento, poi i fiori e l'ovazione della curva B, infine la premiazione ... La Curva B omaggia Reina e Albiol: regalo ai due indimenticati ex al “Maradona” «È sempre bellissimo tornare qui, Napoli è stata un’esperienza bellissima di vita e di calcio. Resterà sempre nel mio cuore ...Hanno lasciato un pezzo di cuore a Napoli dove hanno sfiorato lo scudetto nel 2018 sotto la guida di Sarri. Per Reina e Albiol l’amichevole Napoli-Villareal è stata una speciale. Prima gli applausi qu ...