Qatargate | lunedì moglie Panzeri in aula a Brescia per consegna a Belgio**

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 17 dicembre 2022) Milano, 17 dic. (Adnkronos) - Maria Dolores Colleoni,dell'ex eurodeputato del gruppo S&D Pier Antonioarrestato a Bruxelles con le accuse di corruzione e riciclaggio, comparirà19 dicembre davanti alla corte d'appello didopo le manette - scattate dieci giorni fa - su mandato di arresto europeo. Per la giustizia belga l'ex europarlamentare del Pd e poi di Articolo Uno è componente di "un'organizzazione criminale" che sarebbe finanziata da Marocco e Qatar, e la(così come la figlia) "sembra essere pienamente consapevoli delle attività" del marito e sembra "persino partecipare nel trasporto dei 'regali' dati al Marocco da A.A., ambasciatore del Marocco in Polonia" come si legge nel mandato firmato dal giudice Michel Claise. All'udienza che si terrà a porte ...