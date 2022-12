Mercatini solidali temporanei | il piacere dello shopping | a prezzi scontatissimi | e si contribuscie alla realizzazione di un progetto sociale

(Di sabato 17 dicembre 2022)a Milano: Shop for good è la proposta di Associazione Libellule Onlus, fino al 23 dicembre in via Filippino Lippi 19: si contribuisce all’acquisto di un mammografo di ultima generazione. Xmas Shop Vidas 2022 0111 ©Roberto Morelli Sempre a Milano continua fino al 7 gennaio 2023, in via Santo Spirito 24, il Temporary shop di Vidas, gestito dai volontari dell’associazione che si occupa di malati inguaribili. L’intero ricavato sostiene l’hospice pediatrico Casa sollievo bimbi. Leggi anche › Leggere fa bene: 3 libri› Torna la Maratona Telethon: dall’11 al 18 la solidarietà è anche sulle reti Rai ...

Corriere di Taranto

Poi ancora: letture animate al Museo Diocesano,e regali personalizzati in piazza Europa e mercato tradizionale in piazza Galimberti, panettonie la carrozza di Babbo Natale. Il ...Canti, magia, balli occitani, shopping, street food eventianimeranno il centro città dal ...- a - roccabruna A Cartignano domenica 18 è in programma 12edizione deidi Natale, con ... Che belli i mercatini di Natale quando sono solidali Inizia la corsa verso il Natale, con l'ultima settimana che vede presi d'assalto i Mercatini di Natale lombardi, da quelli in piazza Duomo a Milano ai numerosi disseminati in tutta la regione e, in pa ...Alberi di Natale, decorazioni, appuntamenti culinari, concerti e non solo, in città e provincia è già Natale ma che Natale sarebbe mercatini e villaggi di Babbo Natale Vediamo i più interessanti nell ...