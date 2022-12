Malesia | frana su un campeggio | almeno 23 morti | fra cui 6 bambini

Il Sole 24 ORE

Sale a 23 il numero delle vittime dellache ha colpito un campeggio a Batang Kali', nello stato di Selangor, in. Tra i morti ci sono anche sei bambini. Laha travolto un campeggio - in una fattoria a poca distanza dalla capitale Kuala Lumpur - nel quale c'erano piu' di 90 persone, la maggior parte ...travolge un campeggio in. Lasi è verificata nella notte tra giovedì 15 e venerdì 16 dicembre in un campeggio nei pressi della città di Batang Kali , a circa 50 chilometri a nord ... Malesia, frana su campeggio: numero vittime sale a 23 - Il Sole 24 ORE Tragedia in Malesia: una frana ha travolto un campeggio che ospitava quasi cento persone. Numerose le vittime, si cercano i dispersi ...