Amichevoli invernali | l’Udinese cede nel finale all’Athletic Bilbao | decide Inaki Williams

(Di sabato 17 dicembre 2022)perde di misura contro l’Athletic, nell’amichevole invernale di prestigio in vista della ripresa dei campionati. Buona partita per i friulani, che subiscono il possesso palla avversario ma resistono e anzi riescono in diverse situazioni a ripartire in contropiede. Are l’incontro, terminato 0-1, èa quattro minuti dal fischio. LA PARTITA – Gli spagnoli assumono fin dai primi minuti il predominio nel possesso palla, anche se il primo pericolo perarriva solo verso il quarto d’ora, quando Silvestri è reattivo sul colpo di testa di. Il primo pericolo portato dai friulani arriva dopo la mezz’ora con Bijol, che devia una punizione calciata da Pereyra ma trova solo l’esterno della rete. Sul ...

SPORTFACE.IT

Ultimo match della tournée spagnola dell'Inter che tornerà in Italia per giocare le ultimeprima della ripresa del campionato. BETIS (4 - 2 - 3 - 1): 1 Bravo; 24 Ruibal, 19 Luiz Felipe (66 ...Ultimo match per la squadra di Inzaghi che ora farà ritorno in Italia per disputare le ultime dueprima del ritorno in campo in Serie A il 4 gennaio contro il Napoli in casa. 1 - 0 JUANMI ... Amichevoli invernali: al Benito Villamarin succede tutto nel finale ... Betis-Inter 1-1, tabellino amichevoli invernali. L'Inter rimonta il Betis dopo aver subito la rete dello svantaggio all'84' da Juanmi. Pareggio per l'Inter nell'ultimo match della tournée spagnola.Amichevoli invernali: al Benito Villamarin succede tutto nel finale, Betis e Inter pareggiano 1-1. Due gol in due minuti accendono una partita spenta e con poche occasioni.