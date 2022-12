Calcio News 24

... tanto lui ha vinto lo stesso Db Bologna 04/06/2022 - Nations League / Italia - Germania / foto Daniele Buffa/Image Sport nella foto: DanieleL'annuncio della Raila scia della Stella ...Poco prima del quarantacinquesimo sila luce e non è una metafora: breve blackout allo ... cos'è successo La polemica -impazzisce al gol di Messi. Le critiche sui social Calendario - ... Adani spegne le polemiche: «Faccio l’in bocca al lupo a Rimedio e Di Gennaro per la finale» Lele Adani non sarà al commento tecnico della finale Mondiale, la Rai ha scelto Antonio Di Gennaro. Marra: 'Il Mondialele finisce qui'.Sarà Argentina-Francia la finale Mondiale in Qatar. Adani, in coppia con Bizzotto, commenterà la finalina tra Croazia e Marocco, in programma sabato 17 dicembre alle ore 16. La sfida sarà trasmessa in ...