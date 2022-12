Via libera al nuovo Codice degli appalti | Salvini | Tagliamo sprechi e offriamo lavoro

ilmessaggero.it

Il consiglio dei Ministri ha approvato il nuovo codice degli appalti. Grande soddisfazione del Vicepremier e Ministro Matteo Salvini. Lo si apprende da fonti della Lega. .Sebbene il piano di ripresa e resilienza della Polonia abbia ricevuto ufficialmente il, non è stato ancora effettuato alcun pagamento a causa di problemi legati allo Stato di diritto. Un'... Intesa Sanpaolo, via libera alla settimana corta di 4 giorni e smart working senza limiti mensili: cosa cambia Aggiudicati 31 progetti dal valore di 115 milioni per realizzare interventi nell\'ambito dell\'investimento Porti Verdi del PNRR ...Milano, 16 dic. (Adnkronos) - Via libera al regolamento regionale del volontariato di Protezione civile, in attuazione della nuova legge n. 27 del ...