Ultime Notizie – Francia | incendio in palazzo vicino Lione | 10 morti tra cui 5 bambini

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Dieci persone sono morte, tra cui cinque, in un megascoppiato in un edificio di sette piani a Vaulx-en-Velin,in. Lo riporta l’emittente Bfmtv spiegando che altre quattro persone versano in gravissime condizioni e dieci sono ferite in modo lieve. Sul luogo della tragedia sono intervenuti circa 170 vigili del fuoco e 65 autopompe erano sul posto. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Il Sole 24 ORE

...di commistione tra il Palazzo e i media si chiude in mondovisione con la messa in onda delle... che hanno accesso prioritario e diritto di anteprima sue immagini della Famiglia reale ...Washington, 16 dic. " Elon Musk ha deciso di sospendere gli account di Twitter di alcuni giornalisti di alto profilo che nellesettimane avevano diffusosu di lui. Si tratta di Donie O'Sullivan della Cnn, Ryan Mac del Washington Post e Drew Harwell di New York Times, ma anche di altri, come gli indipendenti ... Ucraina ultime notizie. Ok Ue al price cap, ma si tratta sulla soglia. Von der Leyen: fiduciosa per ... AGI - Culmina con lo sciopero generale la settimana di mobilitazioni e manifestazioni indetta da Cgil e Uil contro "una manovra sbagliata". La parola d'ordine è: "rimettere al centro il lavoro". Il ...Ti è andata bene questa volta, ma perché Studiare i “quasi incidenti” Nearmiss per prevenire gli incidenti è possibile. Ecco come ...