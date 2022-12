(Di venerdì 16 dicembre 2022) Termina con un pareggio per 1 - 1 la seconda e ultimadelin Spagna. I granata vanno in vantaggio con Schuurs a fine primo tempo, poi a due minuti dal 90' subiscono il...

Agenzia ANSA

Termina con un pareggio per 1 - 1 la seconda e ultima amichevole delin Spagna. I granata vanno in vantaggio con Schuurs a fine primo tempo, poi a due minuti dal 90' subiscono ildefinitivo di Ramazani. La squadra di Ivan Juric concluderà domani il ritiro ...... che sta attraversando un autentico momento d'oro, aldi Vaghi, Stanzani e Castelli. "A ... Quarto Ufficiale Lorenzo Massari della Sezione di. CLASSIFICA FeralpiSalò 34 e Pro Sesto 34; ... Torino: pari in amichevole contro l'Almeria - Piemonte Sabato 17 Dicembre 2022 trasferta lunga per NTS Riviera Basket Rimini che affronterà HB UICEP Torino IST Fisicoterapico a domicilio, palla a due ore 16:30 al Palazzetto Moncrivello di Torino. Se abbia ...43' segna il pari l'Almeria con Ramazani 33' c'è nuovamente il Toro in attacco 28' ci prova ancora l'Ameria ma è poco convinta e la difesa granata ...