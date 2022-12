Roma - Cadice 0 - 3 diretta | torna Karsdorp | Viña espulso | Mourinho non sorride

Corriere dello Sport

ALBUFEIRA (Portogallo) - Prima amichevole del mini ritiro portoghese per la, che alle 20 affronta gli spagnoli delallo Stadio Municipal di Albufeira. I giallorossi di Mourinho , che stanno preparando la ripresa del campionato prevista per il 4 gennaio, sfidano ...Laè in svantaggio all'intervallo nell'amichevole contro ilin Portogallo, per effetto del gol a metà primo tempo di Alcaraz. Una gara ancora più in salita per i giallorossi, visto che al 38' ... Roma-Cadice 0-2 diretta: gol di Bongonda al 67', Svilar in ritardo La Roma non cambia, anzi peggiora. Nella sconfitta per 3-0 contro il Cadice i giallorossi, con il lutto al braccio per onorare la morte di Sinisa Mihajlovic, non danno mai l’impressione ...Giallorossi nervosi e con poche idee, in 10 dalla mezz’ora per il rosso a Vina Dopo i 12 giorni di riposo concessi da Mourinho e i primi giorni di ripresa degli allenamenti a Trigoria, la Roma ha ragg ...