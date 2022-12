Rendimento BTP a 10 anni rischizza sopra il 4% dopo BCE | quale proiezione per fine anno?

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Chi ipotizzava che ildel BTP a 10avrebbe avuto un corso tranquillo fino aè stato costretto a ricredersi: ieri pomeriggio il fondamentale parametro è tornato nuovamenteal 4% raggiungendo i massimi da oltre un mese. Risultato: per la prima volta nelle ultime 4 settimane i segnali che arrivano dall’obbligazionario sovrano non sono più di raffreddamento dei rendimenti ma al contrario di ripresa della curva.BTP a 10ai massimi da 30 giorni e di conseguenza spread Btp Bund che è tornato alla allargarsi. Questa mattina siamo a 206 punti, il 6,14% in più rispetto a ieri. L’accelerazione deldel BTP decennale è scattata ad un’ora ben precisa: le 14,15 di ieri. Prima di quel momento il ...

TGCOM

... che critica la presidente della Bce per la politica monetaria: "Non ho capito il regalo di Natale che Lagarde ha voluto fare all'Italia", ha twittato, pubblicando la foto deldei...Avvio in lieve calo per lo spread trae Bund, dopo il nuovo rialzo dei tassi da parte della Bce. Il differenziale scende a 202 punti, rispetto ai 206 della chiusura di ieri. Stabile ildel decennale italiano al 4,13%. . 16 ... Rendimento dei Btp sale al 3,9% dopo rilievi Ue alla Manovra E l’Italia del governo Meloni, in primis Guido Crosetto e Matteo Salvini, attacca la Bce, dopo il boom dei tassi dei BTP e dello spread successivo all’annuncio da parte della banca centrale guidata da ...Perchè le pensioni condizionano l'andamento dei Btp in Italia. Cosa influisce sui rendimenti dei titoli di Stato.