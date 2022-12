Qatargate | nella borsa della Kaili oltre ai contanti anche un biberon | latte e un iPad

Il Sole 24 ORE

... né tanto meno ho mai perseguito interessi, vantaggi o utilità personalimia vita politica'. Così l'europarlamentare Andrea Cozzolino sul. 2022 - 12 - 16 11:42:21 Meroni non più ...Scandalo devastante. Il. Articolesse trasudanti d'indignazione. Processi mediatici condotti da improbabili "...migliore delle ipotesi, un'illusione ingenua epeggiore, e più ... Qatargate, il Pd sospende Cozzolino. Il giudice: «Panzeri anima dell’organizzazione fraudolenta» "In questo delicato momento per l'Europa ed in particolare per l'Italia, bisogna fare attenzione su come si procede nell'Inchiesta Qatargate. Non si possono fare passi falsi. Il Paese del Golfo Persic ...Durissime le parole del giudice belga Michel Claise sull'ex europarlamentare nel mandato d'arresto europeo notificato alla moglie e alla figlia del politico coinvolte nel Qatargate ...