Picchia selvaggiamente e tenta di strangolare la compagna | l' anziano padre chiama i carabinieri | arrestato un 54enne in Brianza

(Di venerdì 16 dicembre 2022) L'uomo, che già in passato era stato denunciato per maltrattamenti anche dalla ex moglie, è scappato quando suo, spaventato dalla sua violenza, hato i. Poi è tornato e ha gridato alla donna: "Faccio 30 anni di galera per te"

L'ha picchiata con una violenza selvaggia tentando di strangolarla, davanti al suo anziano padre che, spaventato da tanta violenza, ha chiamato il 112: è stata quella telefonata, fatta per denunciare