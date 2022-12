“I legumi possono sostituire la carne” | ma è vero?

(Di venerdì 16 dicembre 2022) In un mondo sempre più variegato dal punto di vista dell’alimentazione, dove vegani e vegetariani non sono più considerabili eccezioni ma come realtà vere e proprie, è sempre molto vivo… L'articolo proviene da Puglia24news.

Balarm.it

... dalla pasta ai dolci, dall'olio evo ai, 'devono essere buoni e giusti', da detto Angelo ... La prima piattaforma di e - commerce sostenibile in Italia , dove siacquistare prodotti ...Lo sostiene la nutrizionista Elisabetta Bernardi presentando tre piatti cherappresentare ... pesce, carne, latte e latticini, non vanno sottovalutate le proteine vegetali die frutta ... La Sagra dei legumi "porta" il Natale a Contessa Entellina: fiere ... Le lenticchie sono considerate di buon augurio per l'anno nuovo: ecco le proprietà di questi legumi e come abbinarle secondo la nutrizionista.Il disturbo è uno dei sintomi più evidenti associati a diverse condizioni a carico del sistema gastrointestinale, ma spesso è semplicemente conseguenza di un’alimentazione ricca di cibi «sbagliati». E ...