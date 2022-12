De Laurentiis | «Mihajlovic grande uomo | avevo pensato di portarlo al Napoli»

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 16 dicembre 2022) “Se ne va troppo presto un. Un allenatore che in passatodi portare a. Una persona dispessore umano. Un lottatore che ha sfidato la malattia con il coraggio di un leone. La mia personale vicinanza a tutta la sua famiglia. Ciao Sinisa”. Anche Aurelio Desi unisce al commiato generale per la morte di Sinisa, con un messaggio postato su Twitter. Se ne va troppo presto un. Un allenatore che in passatodi portare a. Una persona dispessore umano. Un lottatore che ha sfidato la malattia con il coraggio di un leone. La mia personale vicinanza a tutta la sua ...