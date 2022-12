Bullizzato dalle elementari voleva togliersi la vita | 5 indagati Due di loro coinvolti nel caso di Alessandro Cascone

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Tre anni di persecuzioni, di fronte alle quali avrebbe pensato al suicidio. La vittima degli atti di bullismo è un ragazzo di 14 anni di Gragnano, in provincia di Napoli, che – secondo i carabinieri – sarebbe stato preso di mira da cinque ragazzi tra i 15 e 18 anni, quest’ultimo minore all’epoca dei fatti, tre dei quali destinatari di una misura cautelare e collocati in comunità. Tra i presunti bulli ci sono anche due ragazzi giànell’ambito del procedimento penale relativo al suicidio di un 13enne,, avvenuto lo scorso 1 settembre sempre nel paese dell’hinterland napoletano. A svelare questosono state proprio le indagini condotte dai carabinieri della stazione di Gragnano e coordinate dalla Procura presso il Tribunale per i Minorenni di Napoli, iniziate nel settembre scorso dopo la ...

Il Fatto Quotidiano

Leggi anche 'Mio figlio non esce più di casa perché', la denuncia di una madre al ... Il giovane 14enne avrebbe infine subito sinscuole elementari numerosi atti di bullismo da parte di ...Il 14enne gragnanese avrebbe subito sinscuole elementari numerosi atti di bullismo da parte di un coetaneo, non destinatario dell'odierna misura cautelare poiché all'epoca dei fatti non ... Bullizzato dalle elementari voleva togliersi la vita: 5 indagati. Due di loro coinvolti nel caso di… Gentile utente ti informiamo che gli articoli 4 e 6 delle “Condizioni di Utilizzo dei Servizi offerti tramite registrazione ai Lettori” relativi, in particolare, all’accesso ai contenuti e alle notizi ...A Gragnano (Napoli), i carabinieri della Compagnia di Castellammare di Stabia hanno eseguito un’ordinanza di collocamento in comunità, disposta dal Tribunale ...