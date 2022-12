Bce | Crosetto | “Non ho capito il regalo di Natale di Lagarde a Italia”

(Di venerdì 16 dicembre 2022) (Adnkronos) – “Non hoildiche la Presidenteha voluto fare all’”. Così il ministro della Difesa, Guido, commentando su Twitter la decisione della Bce di alzare i tassi. Postando, poi, un grafico che mostra il crollo del prezzo di un Btp di prossima scadenza il ministro aggiunge: “Per chi non avessel’effetto di decisioni prese e comunicate con leggerezza e distacco”. E, ancora, riferendosi al crollo delle borse, in un altro tweet aggiunge: “Dopo Milano e Francoforte tocca al Nasdaq”. L'articolo proviene daSera.

