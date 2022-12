Al posto di via Togliatti | via delle vittime del comunismo

(Di venerdì 16 dicembre 2022) – Arriva anche in Italia la cancel culture. Il senatore Verini (nella foto) ha presentato insieme al collega Fiano un disegno di legge per vietare «l’intitolazione di strade e piazze a gerarchi fascisti o a personalità legate al fascismo». Vasto programma se si pensa che, a parte i pochi gerarchi fascisti che hanno ancora l’onore della loro presenza nella toponomastica nazionale, le personalità legate al fascismo, quando il fascismo c’era, sono tantissime. Marconi era legato al fascismo? E D’Annunzio, e Marinetti, e Ungaretti, e Ezra Pound? E non dimentichiamo i nomi di chi, dopo la militanza tra i fascisti, passò armi e bagagli tra gli antifascisti, come Lajolo, Zangrandi, Dario Fo, Bocca, Scalfari… e l’elenco non finirebbe mai. Liberare le strade e le piazze italiane dai nomi di fascisti, o amici dei fascisti, potrebbe essere una buona idea, purché fosse accompagnata da un ...

