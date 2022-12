Snowboard | qualifiche PGS Carezza 2022 | Fischnaller in vetta | bene Bormolini

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Rolandguida ledel PGS di. Nella tappa di Coppa del Mondo diparallelo, l’azzurro si porta al comando con il crono di 1:12.03 e sogna in grande. Giornata molto positiva per gli italiani, con Maurizioterzo e Mirko Felicetti ottavo. Qualificati altri tre azzurri, vale a dire Aaron March (11°), Gabriel Messner (14°) e Daniele Bagozza (16°, prossimo avversario di). Out invece Edwin Coratti. Nel femminile comanda la giapponese Tsubaki Miki. Avanti entrambe le atlete azzurre impegnate, vale a dire Elisa Caffont e Lucia Dalmasso. SportFace.

...di gigante sulle nevi casalinghe nella tappa di Carezza (Bz) della Coppa del Mondo di. Al ... che si terrà sabato 17 dicembre, con lealle 14 e la gara alle 18.00.Sbarca a Cervinia la Coppa del mondo di snowboardcross, per il secondo appuntamento stagionale fissato per venerdì 16, conpreviste venerdì 15 dicembre. L'appuntamento della Valtournenche sarà anche l'ultimo sul massimo circuito per il 2022, visto l'annullamento della tappa austriaca di Montafon, già spostata ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...Snowboard, Coppa del Mondo: dieci azzurri al gigante sulle nevi di Carezza. Ecco i convocati italiani per la tappa italiana ...