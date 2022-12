Vanity Fair Italia

L'di oggi: queen Maxima, regina verde lime La sua nota passione per i colori accesi e vividi viene confermata dal suo ultimo look, un ensemble dalle svariate sfumature di verde Arrow ...... diventando il fulcro deglipiù modaioli. Non stupisce quindi trovarli in prima linea tra le ... Best seller del brand newyorkese, ha un che diche eleva anche gli ensemble più semplici. ... L'outfit regale di oggi: Maxima d'Olanda e il check di tendenza La regina mediorientale cede a una It-bag dei desideri - da lei sfoggiata in anteprima assoluta - dando un twist inaspettato all'ensemble composto da cappotto grigio abbinato a dolcevita color tortora ...L'inverno alle porte è sinonimo di un solo acquisto: il cappotto. Se siamo in cerca di un capospalla senza tempo, elegante ma perfetto tutti i giorni l'inspo arriva dai royal monegaschi. Charlène e Ch ...