Francia | Rabiot ha il ‘virus del cammello’ | Deschamps lo separa dal gruppo

Tuttosport

Ad ogni modo, dopo le defezioni di Upamecano ecostretti a saltare il match di ieri sera, è ...in ansia verso la finale con l'Argentina: Coman colpito dal virusCome riportato nel ......in una finale MondialeSaliba ( Arsenal ) Griezmann ( Atletico ) Koundè e Dembélé ( Barcellona ) Pavard, Upamecano e Coman ( Bayern ) Thuram ( 'Gladbach ) * Kolo Muani ( Eintracht ) *... "Rabiot ha il virus del cammello": è allarme Francia per la finale con l'Argentina Adrien Rabiot ha saltato la semifinale dei mondiali tra Francia e Marocco perché influenzato. Il giocatore della Juventus, però, si è rimesso e oggi si è allenato con ...MONDIALI 2022 - Dopo le preoccupazioni di un potenziale focolaio influenzale legato al ko anche di Coman, c'è già il rientro di Rabiot: si è allenato ...