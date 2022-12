FEMMINILE | RITROVO CONVIVIALE PER TUTTE LE RAGAZZE BIANCOROSSE

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Perugia, 14 dicembre 2022 – Fare gruppo e condividere un momento di gioia. È stato questo l’obiettivo della cena della scuola calcioche si è tenuta martedì sera presso il ristorante “La Sera” che ha visto partecipare le atlete e gli allenatori delle squadre Under 17, Under 15, Under 12 e Under 10. Una serata arricchita dalla presenza della prima squadraa testimonianza della sinergia trale categorie e, sorpresa dell’ultimo momento, anche dal presidente Massimiliano Santopadre, accompagnato dalla consorte Claudia, che ha voluto portare il proprio saluto ale. “È con enorme piacere constatare il continuo entusiasmo che regna nel settore– ha spiegato a margine della serata il vice presidente Mauro Lucarini – che certifica il buon lavoro ...

