Casa | De Santis LcR | “Sfratto anziana disabile gesto grave | Gualtieri chiarisca”

(Di giovedì 15 dicembre 2022) “Come denunciato da Unione Inquilini, il Campidoglio ha sfrattato stamane una signora di 84 anni invalida al 100 per cento, senza peraltro garantirle un’adeguata alternativa abitativa. Una decisione che contrasterebbe con la diffida con cui l’Alto Commissariato per i Diritti Umani ha intimato di sospendere ogni procedura nei confronti dell’signora. Dov’è il rispetto del diritto allatanto sbandierato dall’attuale maggioranza? Che fine hanno fatto il Protocollo degli sfratti e il Piano straordinario più volte promessi ai romani?“. Lo dichiara, in una nota, il capogruppo capitolino della Lista Civica Raggi Antonio De. Max L'articolo proviene da Italia Sera.

La Voce di New York

... lo studente 23enne di Casarano reo confesso dell'omicidio dell'arbitro leccese Daniele Dee ... Il duplice omicidio avvenne sul pianerottolo delladi via Montello dove lo stesso giorno i due ...Dov'è il rispetto del diritto allatanto sbandierato dall'attuale maggioranza Che fine hanno ... Lo dichiara, in una nota, il capogruppo capitolino della Lista Civica Raggi Antonio De. ... Sondaggi duri per Trump: i repubblicani ora preferiscono De Santis “Come denunciato da Unione Inquilini, il Campidoglio ha sfrattato stamane una signora di 84 anni invalida al 100 per cento, senza peraltro garantirle un’adeguata alternativa abitativa. Una decisione c ...Dopo soli sei mesi dal verdetto di primo grado, si è aperto oggi il processo d’appello a Antonio Giovanni De Marco, il 23enne di Casarano responsabile del duplice omicidio di via Montello, a Lecce ...