Calcio | Mondiali 2022 | non ci sarà Daniele Adani a commentare la finale Chi saranno i telecronisti Rai?

(Di giovedì 15 dicembre 2022) È stato sicuramente il commentatore tecnico più discusso, ma senza dubbio quello più seguito e che ha fatto emozionare di più (in positivo e in negativo).nonin cabina di commento nell’ultima partita deiin Qatar, la finalissima tra Francia ed Argentina. La decisione dellaè arrivata: l’ex calciatore di Inter e Brescia, infatti, commenterà la finalina per il terzo posto tra Croazia e Marocco assieme a Stefano Bizzotto. La telecronaca del match che assegnerà il titoloaffidata ad Alberto Rimedio ed Antonio Di Gennaro. Il tutto per una questione di gerarchie: ricordiamo che la coppia Rimedio-Di Gennaro fu costretta a rinunciare alla finalissima degli Europei tra Italia ed Inghilterra a causa di una positività al Covid-19. Foto: Lapresse

Ancora un record di ascolti per idiin Qatar: la semifinale Francia - Marocco, in onda in prima serata su Rai 1, ha segnato 11 milioni 803 mila telespettatori e uno share del 49.8%. .E, in un periodo molto particolare per ilitaliano, potrebbe essere già una ricetta ... Quella che vorremmo vedere in campo presto , visto che, detto tra noi, bello tutto, belli i, belli ...Tramite il proprio account "Twitter", la Juventus omaggia Adrien Rabiot, che, con la sua Francia, ha raggiunto la finale dei mondiali, dove sfiderà altri 2 giocatori bianconeri, ...A Bruxelles era soprannominato "il più bello del palazzo". E con Eva Kaili, vicepresidente dell’Eurocamera, formavano la coppia più affascinante del ...