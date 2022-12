Ue | Floridia M5S a Meloni | ' scioccata | ha offeso chi è in guerra e poveri con rdc'

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Roma, 14 dic. (Adnkronos) - "Sonodalle sue parole, ha risposto in replica offendendo e ridicolizzando non solo lama anche iche percepiscono il reddito di cittadinanza. Non possiamo tollerare toni del genere, che vanno contro chi soffre per lama anche per tutti i cittadini italiani alle prese con la povertà". Così la capogruppo del M5S al Senato Barbara, nelle dichiarazioni di voto in Aula a Palazzo Madama sulle risoluzioni in vista del Consiglio Ue, replica all'affondo di Giorgiacontro il no del M5S sull'invio di armi a Kiev. "Rivendichiamo il voto sull'invio di armi all'inizio del conflitto, lo abbiamo fatto consapevolmente, in maniera cosciente. Ma adesso le cose sono cambiate, c'è una simmetria tra le parti in conflitto e nelle sue ...