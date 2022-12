Perillo | Zanoli | Zerbin e Gaetano meritano di più Juve? Mi aspetto una penalizzazione di tanti punti

Leggi su terzotemponapoli

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio di Umberto Chiariello, è intervenuto Antonello, vicedirettore TG Rai Nazionale. Queste le sue parole: "Messi è un fuoriclasse, ma non paragonabile a Maradona. Questo è il Mondiale delle partite imprevedibili, dei risultati che vanno contro quelle che dovrebbero essere le logiche, il Marocco ha un’organizzazione di gioco notevole e punta molto più sulla difesa, attentissimo sulle chiusure e ripartenze, così facendo è arrivato in semifinale. -afferma- La Francia è oggettivamente più forte e immagino una finale Francia-Argentina e non saprei neppure dire chi la potrebbe vincere. Sono due squadre molto attrezzate e la Francia lo meriterebbe per le assenze pesantissime, come Kanté, Pogba, Benzema che è stato perfettamente sostituito da Giroud. Non tifo per nessuna, al massimo ...