Fiorentina | un australiano a centrocampo

Nel 1981 lasciò i colori granata e raggiunse ladove militò per due stagioni. Nel 1983 ... Dopo due stagioni nell'Udinese e una breve apparizione nel campionatochiuse l'attività ......categorie e campi improbabili visto che le tifoserie erano 'buone'...) e per la quale la... Rilancio sbilenco di un impreciso Otamendi, su cui il giocatorecalcia forte, ma male. ...La Fiorentina pensa a rinsaldare la rosa in caso di cessioni a gennaio. Se Zurkowski e Maleh dovessero partire, il nome per non lasciare sguarnito ...La Fiorentina è stata, nella sua storia, protagonista ai Mondiali: torniamo indietro nel tempo con Luca Toni a Germania 2006 ...