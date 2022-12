Addio alle auto | scelta drastica in 7 città | quali sono e come visitarle

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di mercoledì 14 dicembre 2022)sarebbe la quotidianità se non ci fossero lemobili? 7lo hanno fatto davvero, ecco. Si parla spesso di iniziative sostenibili per salvaguardare il pianeta in tempi decisamente difficili. Lemobili e dunque l'emissione di CO2una delle cause dell'inquinamento climatico che l'uomo cerca in tutti i modi di arginare grazie all'uso delle nuove tecnologie eco-sostenibili. In 7del mondo si è passatimaniere forti con unache ha rivoluzionato completamente la quotidianità di cittadini e turisti. In Italia le iniziative per limitare l'inquinamento attraverso i mezzi di trasporto quotidianispesso limitate all'alternanza del ...