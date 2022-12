Ultime Notizie Roma del 13-12-2022 ore 13 | 10

(Di martedì 13 dicembre 2022)dailynews radiogiornale e Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio all’ospedale All’Angelo di Mestre Venezia nella tarda serata di ieri è morto il sessantasettenne picchiato da un bullo sulle scale di un condominio a Sottomarina di Chioggia dopo un banale diverbio Paolo Marangon queste nome della vittima era che aveva battuto il capo dopo aver ricevuto alcuni schiaffi da un 26enne ora in stato di fermo accertata l’impossibilità di una ripresa del pazienti medici hanno deciso di staccare le macchine che lo tenevo in vita iniziando il periodo di formazione per decretare la morte cerebrale sopraggiunta in tarda serata tanta rabbia e amarezza dopo la strage dimia moglie era una santissima donna non meritava di essere ammazzato in quel modo si sfoga così Claudio D’Angelo marito di Sabrina Sperandio 71 anni ...

Corruzione al parlamento Ue, ledell'inchiesta Mazzette dal Qatar per far tacere l'Europarlamento: fermati 4 italiani I conti segreti della Ong e la rete dei finanziatori. Ucraina, ultime notizie. Aiea: missioni sicurezza in tutte centrali nucleari ucraine. Il Parlamento europeo ha approvato la destituzione dalla carica di vicepresidente del Pe dell'eurodeputata greca Eva Kaili. L'aula ha votato sì con la maggioranza di oltre due terzi (625 voti), come ...