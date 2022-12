Ultime Notizie Roma del 13-12-2022 ore 07 | 10

Leggi su romadailynews

(Di martedì 13 dicembre 2022)dailynews radiogiornale martedì 13 dicembre Buongiorno Fra da Francesco Vitale non è girato dire che gli ultimi giorni siano stati più lunghi della mia carriera sono infuriata di piaciuta e questi sono i sentimenti che accompagnano la mia determinazione a rafforzare quest’istituzione l’europarlamento sotto attacco la democrazia Europea è sotto attacco lo ha detto il Presidente del Parlamento Europeo Roberta mezz’ora prendo la plenaria del Parlamento Europeo con uno statement sul target III dipartimento dell’energia degli Stati Uniti Ha dichiarato che annuncerà presto Non è importante svolta scientifica legata alla ricerca sulla fusione nucleare secondo i media statunitensi l’annuncio aver oggi in una conferma 70 gli attacchi dicontro Antoni Fauci sono disgustosi incredibilmente pericolosi lo ha detto la portavoce della Casa Bianca Karin Jean ...