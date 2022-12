Stretta sulla pirateria video | i siti verranno bloccati in 30 minuti Sole24Ore

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 13 dicembre 2022) Nell’edizione odierna del Sole 24 Ore si torna a parlare dinel calcio. Sarà in arrivo una nuovaper tutti coloro che usufruiscono dipirata. Sarà implementato un nuovo sistema per bloccare idie il loro blocco dovrebbe arrivare entro 30dall’apertura del sito. Il Sole 24 Ore lo spiega così nel suo articolo: «Non più tre giorni, ma un intervento quasi in tempo reale, per fermare ipirata che trasmettono eventi sportivi live. Il blocco dovrà intervenire in massimo 30. Agcom si prepara a unacontro laaudiovisiva online. Un giro di vite che arriverà attraverso la modifica del regolamento di cui alla Delibera 680/13/CONS del 12 dicembre 2013, ...