Spider-Man | Across The Spider-Verse | nel trailer | Miles Morales conosce altri “ragni”

(Di martedì 13 dicembre 2022) La Sony ha appena rilasciato ildi-Man:The, l’attesissimo sequel del film vincitore dell’Oscar come miglior film d’animazione nel 2019,-Man – Un nuovo universo. L’uscita dell’opera è fissata per il 1° giugno 2023, distribuito da Eagle Pictures, e anticiperà l’uscita del successivo capitolo del franchise, prevista invece per il 29 marzo 2024. Ilinizia con un(Shameik Moore), leggermente più grande, che parla con sua madre, preoccupata che non sia più il suo bambino. Dopo alcuni flashback del film originale, nuovi filmati mostranoe Gwen Stacy (Hailee Steinfeld) che viaggiano attraverso universi ...

