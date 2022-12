Riccardo Fogli squalificato dal “Grande Fratello Vip”

(Di martedì 13 dicembre 2022) Non è durata nemmeno 24 ore l’avventura dial “Vip”. Il cantante toscano era entrato in pompa magna durante la 22esima puntata del reality di Canale 5 andata in onda lunedì 12 dicembre. Stamani il 75enne si è lasciato sfuggire una bestemmia che non è sfuggita ai telespettatori più attenti. Il video che documenta la frase incriminata (“Io mangio tre uova e dico ‘ca Madonna ho mangiato tre uova!”) ha fatto subito il giro dei social e la produzione del “Vip”, con altrettanta velocità, ha deciso di punirecon la squalifica. Ad anticipare la notizia è stato il sito di Davide Maggio. Una decisione sicuramente dolorosa ma inevitabile poi ufficializzata con un comunicato diffuso dal ...

