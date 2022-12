Per proteggerlo | Harry distrugge per sempre il rapporto con William

(Di martedì 13 dicembre 2022) "Erano felici di mentire per proteggere mio fratello, non sono mai stati disposti a dire la verità per proteggere noi": la rivelazione esplosiva arriva dal principe, che parla così del futuro re d'Inghilterra. E lo fa nel trailer della docuserie di cui è protagonista insieme alla moglie Meghan Markle su Netflix. La prima parte dello show è uscita lo scorso 8 dicembre, la seconda invece sarà disponibile a partire da giovedì 15. La serie Netflix racconta la storia die Meghan, con particolare riferimento alla drastica decisione e alle reali motivazioni che li hanno portati a lasciare definitivamente il Regno Unito e la famiglia reale inglese. I primi tre episodi della docuserie hanno già fatto discutere parecchio la stampa internazionale. E pare che abbiano fatto infuriare gli stessi reali. ...

