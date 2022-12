Per benzina e gasolio prezzo in aumento la settimana scorsa

(Di martedì 13 dicembre 2022) ROMA – Prezzi inperin modalità self service nelladal 5 all’11 dicembre mentre è sceso il costo delper riscaldamento. Secondo la rilevazione del ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica, la verde si è attestata a 1,701 euro al litro (+12,15 centesimi con una variazione dello 0,72%) mentre ilauto è salito a 1,770 euro (+5,4 centesimi con undello 0,31%). Ilper riscaldamento laè costato in media 1,606 euro (91,12 centesimi in meno rispetto allaprecedente con una variazione di -5,37%). L'articolo L'Opinionista.

Agenzia ANSA

