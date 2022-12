Patrizia Rossetti ha avuto una storia segreta con un attore famoso | “Ma è sposato!”

interviene e lo redarguisce: "Sono rimasta molto esterrefatta. Avevo cambiato idea su Attilio quando mi aveva offesa, ma questa è una cosa che offende tutte le donne: vuol dire che ...Gli è stato detto di essere un 'paraculo, per avergli dato ragione in una discussione avuta con, ma di essersi poi rimangiato tutto in confessionale parteggiando per la. In ..."Grande Fratello Vip" torna su Canale 5 per la ventiduesima puntata. Il reality show condotto da Alfonso Signorini ha regalato anche in questa serata emozioni e sorprese. Due i nuovi ingressi nella Ca ...In diretta su Canale 5, a partire dalle 21.45 circa, Alfonso Signorini conduce la diciottesima puntata del GF Vip 7. Con lui in studio le opinioniste Sonia Bruganelli e Orietta Berti, insieme a Giulia ...