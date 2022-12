La Prealpina

Lairaniana ha dichiarato di aver emesso condanne a morte per 11 persone coinvolte nelle proteste. Gli attivisti invece sostengono che circa una dozzina di altre persone sono state ...... 80 a pene tra i due e i cinque anni e 160 a pene fino a due anni", ha dichiarato il capo delladiAli Alghasi - Mehr, citato dal sito web Mizan Online della. Il ... Magistratura di Teheran, 11 manifestanti condannati a morte Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...La magistratura iraniana ha dichiarato di aver emesso condanne a morte per 11 persone coinvolte nelle proteste. Gli attivisti invece sostengono che circa una dozzina di altre persone sono state condan ...