(Di martedì 13 dicembre 2022) In conferenza stampa,è tornato sul paragone tra lui e Kylian: "Per me lui è il miglior giocatore del...

Calciomercato.com

... Cristianoha almeno un motivo per sorridere. Tra le migliaia e migliaia di commenti sotto ... E vale un'. Non visualizzi questo contenuto Siamo spiacenti! Per poter visualizzare ...Ma forse anche a loro sarà capitato di pensare 'dai, ci giochiamo i quarti senza Cristiano... Nelle prime partite è stato meraviglioso, un leader a diciannove anni che l'se la sta ... L'investitura di Ronaldo: 'Mi rivedo in Mbappé' Dopo le panchine con il suo Portogallo, le lacrime per l’eliminazione in Qatar, la delusione per il sogno mondiale definitivamente svanito raccontata sui social, Cristiano Ronaldo ha almeno un motivo ...