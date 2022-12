Letta | dicci qualcosa di sinistra | l’inchiesta è una “bomba” sul congresso Il silenzio è un “suicidio”

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 13 dicembre 2022) L’imbarazzo aè totale per le mazzette che dal Qatar hanno raggiunto numeri uno della nomenclatura dellaitaliana. Il mutismo disull’estendersi a macchia d’olio delè più che imbarazzante. e’ intollerabile. A imarazzare ancor più è il tweet del suo vice, Giuseppe Provenzano: “A proposito di Qatar, una nota a margine. Non c’entra con la vicenda a dir poco orribile dell’Europarlamento. Ma vedere ex leader dellafare i lobbisti in grandi affari internazionali non è solo triste, dice molto sul perché le persone non si fidano, non ci credono più“. A cosa si riferisce? Per una fatale coincidenza il Qatargate è esploso all’indomani della notizia che l’ex premier Massimo D’Alema, ora impegnato sul versante delle grandi consulenze internazionali, ha propiziato ...