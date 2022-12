La gioiosa scalata di Schlein al Pd è troppo blanda per entusiasmare i cuori

Leggi su linkiesta

(Di martedì 13 dicembre 2022) Il 12 novembre 1989 Ellyaveva quattro anni e mezzo e naturalmente non poteva capire cosa avvenisse alla Bolognina, la sezione del Partito comunista italiano nel quartiere Navile, un rione storicamente operaio e di sinistra. Accadde come tutti sanno un fatto storico, la famosa svolta di Occhetto, crollava il muro italiano dopo quello di Berlino, fatto a pezzi proprio in quei giorni. Malgrado certi racconti dicano il contrario, Occhetto quel giorno sapeva di fare la storia. Era consapevole che rispondere all’unico giornalista presente (dell’Unità) che gli chiedeva se fosse possibile il cambio del nome con le parole «tutto è possibile» avrebbe aperto il più incredibile, lungo, drammatico dibattito mai visto in un partito: altro che le Agorà, la Bussola, i Comitatoni. Prima di far ingresso nella sezione comunista il segretario del Partito comunista italiano chiese ...