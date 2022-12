Imbarazzo per Camilla | Carlo la sgrida davanti a tutti

ilGiornale.it

Gf Vip, Katia Ricciarelli:l'esibizione. Ironia sui social: 'Povera Francesca Cipriani' VIDEO GF Vip, Attilio Romita scarica Sarah Altobello: 'Troppo fru fru'. Lei in lacrime: 'Mi fai ...Ti consigliamo di scegliere l'intimolei in base ai gusti della destinataria e al rapporto che vi lega, così da non creareal momento dello scambio! Ecco qualche ideaun regalo ... Che imbarazzo per Schlein, ciaone a Travaglio e il Qatar: quindi, oggi… In passerella al GFVip la Soprano regala una performance non all’altezza delle aspettative. Gelo tra i concorrenti che, appena rientrati in casa, non riescono a trattenere commenti ironici nonostante ...Katia Ricciarelli è stata ospite dell’ultima puntata del GF Vip, dove ha cantato l’Ave Maria di Schubert per Francesca Cipriani e il suo neo-sposo. Peccato che la ...