“Extra Libertà Live Tour” | attesa per le prossime due tappe campane di Siani

(Di martedì 13 dicembre 2022) Tempo di lettura: 3 minutiL’attore e regista Alessandrotorna sul palco con il suo nuovo spettacolo. Un ritorno molto sentito e voluto dall’artista che toccherà diverse città italiane., che ha debuttato nei giorni scorsi a Salerno e che ha proseguito a Sant’Arpino e Caserta, riaccenderà le luci del palco da venerdì 16 a domenica 18 dicembre al Teatro Partenio di Avellino (date tutte sold out). Dal 21 dicembre 2022 al 15 gennaio 2023 grande ritorno al Teatro Diana di Napoli. Saranno date molto speciali con una giornata evento il 26 dicembre., infatti sarà sulla scena con ben tre spettacoli, uno alle 18, poi alle 21 e l’ultimo inizierà a mezzanotte. Una maratona di risate che il pubblico potrà godersi fino a notte inoltrata. Per ...

"Extra libertà live tour", lo show di Alessandro Siani fa tappa anche a Cosenza