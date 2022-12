(Di martedì 13 dicembre 2022) Unè stato trasportato in ospedale in gravi condizioni dopo essere caduto da un'altezza di 4stamani a Saronno, nel Varesotto. L'allarme è stato dato alle 8.30 circa. Il ...

I medici valuteranno nelle prossime ore la possibilità che ilabbia subìto anche traumi interni e al cranio. . 13 dicembre 2022È caduto nella tromba delle scale del Collegio Arcivescovile 'Castelli' di Saronno, trasportato in elisoccorso all'ospedale di ... Dodicenne precipita per 4 metri a scuola, è grave Dramma in una scuola di Saronno, nel Varesotto. Il giovane è stato poi trasportato in elicottero all’ospedale di Bergamo ...Il ragazzino è precipitato nella tromba delle scale ... I medici valuteranno nelle prossime ore la possibilità che il dodicenne abbia subìto anche traumi interni e al cranio.