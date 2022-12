“Cacciatelo subito” GF Vip 7 | vergogna su Attilio Romita | non era mai successo prima

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 13 dicembre 2022) Caos al GF Vip 7, infatti dopo la puntata c’è stato un attacco ade non sono state certamente utilizzate parole dolci. Per Alfonso Signorini quello del 12 dicembre non è stato un appuntamento del tutto straordinario, infatti si sono registrati degli episodi che hanno fatto discutere. Katia Ricciarelli ad esempio ha stonato durante l’esibizione davanti ai vipponi e agli sposi Francesca Cipriani e Alessandro Rossi. Inoltre, non è andata meglio al cantante Riccardo Fogli. Quest’ultimo è uno dei nuovi concorrenti e, quando ha fatto il suo ingresso nella casa, avrebbe voluto suonare a dovere ma ha ritrovato la chitarra scordata. Ma fuori dal GF Vip 7haun attacco durissimo da una vip, la quale è rimasta sconcertata da quanto visto. In particolare, ad essere stato ...