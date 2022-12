Borsa | Europa conclude in crescita | Amsterdam +1 | 7%

(Di martedì 13 dicembre 2022) Mercati azionari del Vecchio continente tutti in rialzo dopo il dato dell'inflazione statunitense migliore delle stime: ladiha concluso in aumento dell'1,7%, con Parigi in...

L'Italia è oggi quintultima inper autonomia energetica (22,5% vs. 39,5% di media UE al 2019) ma è seconda per disponibilità di risorse rinnovabili sul proprio territorio. Sfruttando le sue ..."La cattiva notizia e' che oggi l'Italia, in termini di autonomia energetica, e' al quintultimo posto in; la buona notizia e' che stiamo migliorando molto rapidamente e siamo forse il Paese in ...Pesano il contesto macroeconomico e il tasso di cambio, che impattano sui ricavi pubblicitari. Titoli giù del 3%.Piazza Affari e le altre Borse del Vecchio continente ampliano i guadagni dopo l'avvio di Wall street, con tutti i mercati sostenuti dal dato dell'inflazione Usa inferiore alle attese. (ANSA) ...