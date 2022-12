Strage di Corinaldo | la Cassazione conferma le condanne per la banda dello spray | fino a 12 anni e 6 mesi di carcere

(Di lunedì 12 dicembre 2022)definitive per ladia carico dei sei giovani del Modenese accusati di aver fatto parte della. La notte tra il 7 e l’8 dicembre 2018, la loro azione con lourticante provocò la morte di sei persone a causa della calca che si sviluppò nel fuggi fuggi dalla discoteca Lanterna azzurra nel paese dell’Anconetano, dove gli spettatori erano in attesa del dj set del cantante Sfera Ebbasta. I supremi giudici hanno respinto i ricorsi delle difese contro la sentenza della Corte di Assise di Appello di Ancona, che lo scorso 17 marzo aveva lievemente aumentato le pene riconoscendo l’associazione a delinquere – negata in primo grado – oltre agli omicidi preterintenzionali, lesioni personali, furti e rapine. Diventano quindi ...

... a(Ancona), la notte tra il 7 e l'8 dicembre 2018.... a(Ancona), la notte tra il 7 e l'8 dicembre 2018. In particolare, i supremi giudici hanno respinto i ricorsi delle difese contro la sentenza della Corte di Assise di Appello di Ancona che ...Per la strage di Corinaldo (Ancona), la Cassazione ha confermato le condanne per i sei giovani del modenese accusati di aver fatto parte della banda dello spray che provocò la morte di sei persone nel ...Per quanto riguarda la pubblicità, noi e terze parti selezionate, potremmo utilizzare dati di geolocalizzazione precisi e l'identificazione attraverso la scansione del dispositivo, al fine di archivia ...